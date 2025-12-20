انقلاب أتوبيس ركاب وإصابة 14 شخصا بطريق العاشر من رمضان

أصيب 14 شخصا بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس 26 راكب بطريق العاشر من رمضان اتجاه الصوب دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 14 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس 26 راكب بطريق العاشر من رمضان اتجاه الصوب دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.