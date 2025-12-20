أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

يحتفل المسلمون في البلاد العربية بأول ليلية في شهر رجب لأنها بداية العد التنازلي لشهر رمضان الكريم وفى نفس التوقيت تبدأ النساء بتجهيز خزين الطعام لشهر رمضان.

نعرض لكم طريقة تخزين اللحمة المفرومة المعصجة لشهر رمضان الكريم من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير اللحمة المعصجة

لحمة مفرومة

بصل مفروم

فلفل رومي مفروم

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملح

فلفل أسود

زيت

صلصة طماطم

طماطم مكعبات

طريقة عمل اللحمة المعصجة

في طاسة بها زيت على النار شوحى اللحمة المفرومة مع التوابل والبصل والفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود.

اضيفي الطماطم وصلصة الطماطم

وقلبي الخليط وقسميه في اكياس حسب الكمية المناسبة لكل أكلة.

احفظي أكياس اللحمة المعصجة في الفريزر لشهر رمضان الكريم.