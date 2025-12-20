الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تفاصيل مؤثرة من معاناتها النفسية والجسدية خلال محاولات الإنجاب عبر عمليات تلقيح البويضات، مؤكدة أنها خاضت تجربتين قاسيتين على مدار عامين دون نجاح.

وأوضحت نجلاء بدر، خلال ظهورها في برنامج «Mirror»، أن تلك العمليات تسببت لها في آلام نفسية وضغوط صحية شديدة نتيجة التدخلات الهرمونية والمضاعفات المحتملة.

وقالت إن تلك المرحلة أثرت سلبًا على حالتها النفسية وعلاقتها الزوجية آنذاك، كما كشفت لأول مرة عن تكفلها بعدد من الأيتام في سرية تامة، مؤكدة أن هدفها هو الأجر والثواب، معبرة عن أمنيتها في أن يرزقها الله بالأمومة يومًا ما.

