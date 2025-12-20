سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن العلاقات الروسية الأفريقية قوية وفي هذا السياق نؤكد أن الحق معنا وسوف ننتصر.

وتابع وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن والمذاع على فضائية اكسترا نيوز: مرة ثانية أشكر زميلي وزير الخارجية المصري لحسن التعاون وسعيدا بلقاءات جديدة معكم.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه ناقش في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، بشكل مفصل الملفات الأفريقية والعالمية ونظرنا في سير التنفيذ لخطة العمل المشترك، وناقشنا الملفات العالمية والإقليمية ذات الملفات المشتركة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أننا ركزنا على التعاون في مجال التجارة والاقتصاد والطاقة والاستثمار وتسريع التعاون الثنائي في هذه المجالات.

وتابع وزير الخارجية الروسي: اتفقنا لبذل الجهود لزيادة التبادل التجاري وتفنيذ المشروعات في مجال الاستثمارات والتقنيات وتطوير العلاقات في المجال الثقافي والإنساني.