لافروف: ناقشنا ملف تعزيز الاستقلال والسيادة للأفارقة في كل المجالات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه ناقش في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، بشكل مفصل الملفات الأفريقية والعالمية ونظرنا في سير التنفيذ لخطة العمل المشترك، وناقشنا الملفات العالمية والإقليمية ذات الملفات المشتركة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، أننا ركزنا على التعاون في مجال التجارة والاقتصاد والطاقة والاستثمار وتسريع التعاون الثنائي في هذه المجالات.

وتابع وزير الخارجية الروسي: اتفقنا لبذل الجهود لزيادة التبادل التجاري وتفنيذ المشروعات في مجال الاستثمارات والتقنيات وتطوير العلاقات في المجال الثقافي والإنساني.

وأكد على أن التعاون الروسي الافريقي يضع حجر الأساس للعمل في المستقبل بين الجانبين، منوها أننا ركزنا على التعاون في المجال اللوجيستي لحماية التبادل التجاري ومواجهة العقوبات غير الشرعية من قبل بعض الدول.

وأوضح أننا اتفقنا على تعزيز التنسيق السياسي في المحافل الدولية منها إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الروسي، إننا حرصنا على تعزيز دور ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك ما يخص مساواة الحقوق، وناقشنا ملف تعزيز الاستقلال والسيادة للأفارقة في كل المجالات بما في ذلك الطاقة.

