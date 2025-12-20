قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الخارجية: منتدى الشراكة الأفريقية الروسية كشف فرص تعزيز سبل التعاون

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن  المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الأفريقية الروسية أتاح فرصة لاستكشاف الفرص الخاصة بتعزيز سبل التعاون بين روسيا والدول الافريقية في مجالات التنمية .

وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" المؤتمر تناول دعم التصنيع وتوسيع التبادل التجاري وبناء القدرات وتحقيق الامن الغذائي ونقل التكنولوجيا التعاون الثقافي.

وتابع بدر عبد العاطي :"  أكدنا أهمية تفعيل  اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية وتمكين الدول الأفريقية من الاندماج في الاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي  ".

واكمل بدر عبد العاطي :" الاجتماع عكس توافقا على عدد من المبادئ الهامة وفي مقدمتها أهمية بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وعلى راسها الإرهاب ".

 ولفت بدر عبد العاطي :" فضلا عن دعم الجهود الإفريقية لحفظ السلم والامن ودعم المسارات السياسة التي تتسند للقانون الدولي والشرعية الدولية". 

مصر اخبار التوك شو الخارجية الخارجية المصرية روسيا

