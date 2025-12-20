أخبار التوك شو | الخارجية: مصر تؤكد ضرورة البدء العاجل فى إعادة إعمار قطاع غزة.. حالة الجو اليوم وتحذيرات للمواطنين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



ماجد منير: ما يحدث في السودان يعد جريمة ضد الإنسانية

أكد الكاتب الصحفي ماجد منير، أن السودان يتعرض لهجوم مضاد وانتكاسات على يد ميليشيات الدعم السريع؛ مشيرا إلى أن تلك الميليشيات تتلقى دعما من الخارج لضرب استقرار السودان.



مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.



مفاجآت في الأسواق.. أسعار الخضروات اليوم تشعل اهتمام المواطنين

في ظل المتابعة اليومية لأسعار السلع الأساسية، تظل الخضروات من أكثر المنتجات التي تحظى باهتمام المواطنين لما تمثله من عنصر رئيسي على مائدة الأسرة المصرية.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.



كيف نجحت مصر في القضاء على فيروس سي؟.. تفاصيل

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في شئون وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وخاصة مبادرة القضاء على فيروس سي من أعظم المبادرات التي ستسجل في تاريخ الدولة المصرية.



خبير سيارات يوضح أهمية مبادرة استبدال التوك توك ودورها في توطين صناعة المركبات بمصر

تحدث المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، عن ملف توطين صناعة السيارات في مصر، مسلطًا الضوء على مبادرة استبدال التوك توك بمركبات آمنة وصديقة للبيئة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى رؤية شاملة وخطة طويلة المدى.



طقس مستقر نهارًا وبرودة ليلية.. حالة الجو اليوم وتحذيرات للمواطنين

تشهد الأحوال الجوية في مصر حالة من الاستقرار النسبي على أغلب أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع امتداد مرتفعات الجو العليا التي تسهم في اعتدال الأجواء خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.



طائرة الدرون تدخل منظومة إدارة المياة.. متحدث الري يكشف التفاصيل

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن متابعة المنظومة المائية في مصر تتم بشكل مستمر من خلال أجهزة الوزارة المختلفة، حيث تتجه الوزارة في خطوة جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي، من خلال الاعتماد على طائرات "الدرون" في متابعة الترع والمصارف، بهدف رصد أي تعديات أو مشكلات بكفاءة أعلى.



بدر عبد العاطي: مصر تؤكد ضرورة البدء العاجل فى إعادة إعمار قطاع غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال إنطلاق فعاليات المؤتمر الوزراى الثاني لمنتدي الشراكة الروسية الإفريقية، أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون فى إدارة الأنهار العابرة للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.



بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو

محرك السيارة يُعد القلب النابض لأي مركبة، فهو المسؤول عن تحويل الوقود إلى طاقة حركية تدفع السيارة للأمام، حيث تختلف تصميمات المحركات وأنواع الوقود المستخدمة بحسب طبيعة المركبة ومتطلبات الأداء.



أستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.