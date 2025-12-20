كيف نجحت مصر في القضاء على فيروس سي؟.. تفاصيل

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في شئون وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وخاصة مبادرة القضاء على فيروس سي من أعظم المبادرات التي ستسجل في تاريخ الدولة المصرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن جهود الدولة في مكافحة المرض تحول من إنجاز إلى إعجاز حيث كانت مصر في صدارة دول العالم في نسب الإصابة بالمرض.



وتابع أن فيروس سي كان ثالث أكبر سبب للوفاة في مصر، موضحا أن الدولة المصرية بدأت إستراتيجية مهمة للقضاء على الفيروس قبل شروعها في عمليات المسح؛ حيث بدأت في توفير الدواء بالمجان للمواطنين المصابين، لافتا إلى أن خطة القضاء على فيروس سي بدأت في 2014، لافتا إلى أن كورس العلاج يستغرق 3 أشهر ويتكلف على المريض قرابة مليون جنيه.

