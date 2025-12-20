مفاجآت في الأسواق.. أسعار الخضروات اليوم تشعل اهتمام المواطنين

في ظل المتابعة اليومية لأسعار السلع الأساسية، تظل الخضروات من أكثر المنتجات التي تحظى باهتمام المواطنين لما تمثله من عنصر رئيسي على مائدة الأسرة المصرية.

وفى تقرير عرضه برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، كشف تاجر عن أسعار الخضروات اليوم السبت، والتي جاءت فيما يلي:

الباذنجان 13 جنيها للكيلو

الفلفل الألوان 30 جنيه للكيلو

الثوم 30 جنيه للشبكة الواحدة

الليمون البلدي ب40 جنيه للكيلو

الليمون الإيطالي ب25 جنيها للكيلو

القرنبيط ب30 جنيها

الخيار ب20 جنيها للكيلو

الكوسة ب32 جنيه للكيلو

البسلة ب30 جنيها للكيلو

الجزر ب12 جنيها للكيلو

القلقاس ب20 جنيه للكيلو

حزمة الخضرة ب2 جنيها

البطاطا ب15 جنيها للكيلو

الكابوتشا ب18 جنيها للكيلو

البصل الأحمر ب13 جنيها للكيلو

البصل الأبيض ب14 جنيها للكيلو

البطاطس ب17.5 جنيها للكيلو

الطماطم ب8 جنيهات للكيلو

الفلفل الرومي ب22.5 جنيها