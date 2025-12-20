خبير سيارات يوضح أهمية مبادرة استبدال التوك توك ودورها في توطين صناعة المركبات بمصر

تحدث المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، عن ملف توطين صناعة السيارات في مصر، مسلطًا الضوء على مبادرة استبدال التوك توك بمركبات آمنة وصديقة للبيئة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى رؤية شاملة وخطة طويلة المدى.

وأضاف خلال لقائه مع سارة مجدي وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة في مضمونها تحمل قيمة حقيقية، خاصة مع الاتجاه العالمي نحو تحسين جودة المركبات وزيادة معايير الأمان وتقليل معدلات التلوث.

وأوضح أن التوك توك يُعد من أكثر وسائل النقل العشوائية التي تسهم في زيادة التلوث البيئي، موضحًا أن التقارير العالمية تؤكد أن الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل تمثل نسبة كبيرة من إجمالي التلوث، وهو ما دفع دول العالم إلى تبني سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وتابع أن العالم يتجه بقوة إلى استخدام السيارات الكهربائية، في ظل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يساهم في إنتاج كهرباء نظيفة دون انبعاثات ضارة، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجالي الطرق والكهرباء تؤهلها لهذا التحول.

وأشار إلى أن عدد التوك توك في مصر يتراوح بين 6.5 و7 ملايين مركبة، وهو رقم ضخم لا يمكن التعامل معه بحلول جزئية، مشيرًا إلى أن استبدال أعداد محدودة سنويًا لن يحل الأزمة، بل يستلزم خطة قومية متكاملة تشمل الإنتاج والتشغيل والتنظيم.