طائرة الدرون تدخل منظومة إدارة المياة.. متحدث الري يكشف التفاصيل

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن متابعة المنظومة المائية في مصر تتم بشكل مستمر من خلال أجهزة الوزارة المختلفة، حيث تتجه الوزارة في خطوة جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي، من خلال الاعتماد على طائرات "الدرون" في متابعة الترع والمصارف، بهدف رصد أي تعديات أو مشكلات بكفاءة أعلى.

وقال محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه، مؤكدا أن هناك تطبيقات رقمية لمتابعة مختلف ملفات إدارة المياة، بما يتيح سهولة الوصول إلى المعلومات ومتابعتها من قبل متخذي القرار كل وفق نطاق عمله.

وتابع أن هذه الطائرات تساعد في متابعة المناسيب وحالة التركيب المحصولي في الأراضي الزراعية المجاورة للترع، بما يعزز كفاءة المراقبة والمتابعة.