ماجد منير: ما يحدث في السودان يعد جريمة ضد الإنسانية

أكد الكاتب الصحفي ماجد منير، أن السودان يتعرض لهجوم مضاد وانتكاسات على يد ميليشيات الدعم السريع؛ مشيرا إلى أن تلك الميليشيات تتلقى دعما من الخارج لضرب استقرار السودان.

وقال ماجد منير، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “ام بي سي مصر ٢”، أن ما يحدث في السودان يعد جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن المشهد في السودان يمكن أن يؤدي لتشكيل حكومة موازية وهو ما سيكون له تداعيات على الأحداث.

وتابع الكاتب الصحفي ماجد منير، أن مصر كانت لها جهود في الأزمة السودانية وتعمل على انهاء الأزمة من خلال المفاوضات.