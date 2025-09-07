شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمقر المشيخة، الأستاذ ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، الذي قدم التهنئة لفضيلته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال اللقاء، أكد فضيلته أن الأزهر يعوِّل على الإعلام المسؤول في دعم رسالته الفكرية والإنسانية، والتصدي لأفكار الغلو والتشدد، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والإعلامية لترسيخ القيم النبيلة، وتحصين الشباب من الفكر المنحرف، وبناء وعي مجتمعي مستنير.

كما هنأ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ ماجد منير وأسرة «الأهرام» بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها، مشيدًا بدورها التاريخي كأعرق الصحف المصرية والعربية، وما قدمته على مدار مسيرتها في تعزيز الوعي الوطني والقومي، ونشر الفكر الوسطي، ومحاربة التطرف، والالتزام بالموضوعية والمصداقية المهنية.

من جانبه، أعرب الأستاذ ماجد منير عن اعتزازه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن الأزهر سيظل منارة للفكر المعتدل، وأن «الأهرام» حريصة على مواصلة التعاون مع الأزهر الشريف في نشر الوعي الرشيد ودعم القضايا الوطنية والعربية والإسلامية، بما يسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة والوعي المستنير.