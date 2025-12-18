تعليق الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني وعودتها الأسبوع القادم

أعلنت المدارس المنعقد بها لجان انتخابية في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 ، تعليق الدراسة ومنح اجازة للطلاب اليوم الخميس .
وكانت هذه المدارس قد أعلنت أن الأربعاء 17 ديسمبر والخميس 18 ديسمبر 2025 اجازة للطلاب بسبب انتخابات مجلس النواب ، مع التشديد على عودة انتظام الدراسة الأسبوع القادم بسكل طبيعي لجميع المراحل التعليمية .
بينما تنتظم الدراسة اليوم الخميس في باقي المدارس التي لا تشهد انعقاد لجان انتخابية في انتخابات مجلس النواب ، حيث لم يحصل طلابها على اجازة لعدم الحاجة إلى ذلك .
وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة.
وتضم الدوائر الـ 55 فى محافظات المرحلة الثانية كالتالى:
- محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من اصل 19
محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6
محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10
محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6
محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7
محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها 4
محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من اصل 9
محافظة دمياط إعادة فى دائرة واحدة
محافظة بورسعيد إعادة فى دائرة واحدة
محافظة الاسماعيلية إعادة فى 3 دوائر
محافظة السويس إعادة فى دائرة واحدة
محافظة شمال سيناء إعادة فى دائرة واحدة
محافظة جنوب سيناء إعادة فى دائرة واحدة
ومن المقرر أن تُعلن نتائج هذه الجولة من انتخابات مجلس النواب 2025 يوم 18 ديسمبر2025 .
وفي حال الحاجة لجولة إعادة، ستُجرى إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 خارج البلاد يومي 31 ديسمبر و1 يناير المقبل، وداخليًا يومي 3 و4 يناير، ليكون موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 رسميًا يوم 10 يناير المقبل.