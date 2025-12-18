قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكبر مشروع مائي في العالم.. الصين تقترب من بناء ما تصفه الهند بـ"القنبلة المائية"
تحرّك شاحنات قافلة المساعدات الـ97 تمهيدًا لدخولها من مصر لقطاع غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني .. اليوم
ليس الزمالك وحده.. قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا إيقاف قيد في الفيفا
دلياني: اقتصاد الإبادة الاسرائيلي ينهش أسسه من الداخل
أخبار التوك شو| مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية.. وأحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس
تايوان: الولايات المتحدة بدأت عملية بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار
سعر الذهب في مصر يوم الخميس 18-12-2025
تعليق الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني وعودتها الأسبوع القادم
هل قراءة القرآن بدون وضوء مقبولة أم يضيع ثوابها ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رسميا.. سعر الدولار في مصر يوم الخميس 18-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليق الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني وعودتها الأسبوع القادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس المنعقد بها لجان انتخابية في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 ، تعليق الدراسة ومنح اجازة للطلاب اليوم الخميس .

وكانت هذه المدارس قد أعلنت أن الأربعاء 17 ديسمبر والخميس 18 ديسمبر 2025 اجازة للطلاب بسبب انتخابات مجلس النواب ، مع التشديد على عودة انتظام الدراسة الأسبوع القادم بسكل طبيعي لجميع المراحل التعليمية .

بينما تنتظم الدراسة اليوم الخميس في باقي المدارس التي لا تشهد انعقاد لجان انتخابية في انتخابات مجلس النواب ، حيث لم يحصل طلابها على اجازة لعدم الحاجة إلى ذلك .

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة.

وتضم الدوائر الـ 55 فى محافظات المرحلة الثانية كالتالى:
- محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من اصل 19
‎محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6
‎محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10
‎محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6
‎محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7
‎محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها 4
‎محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من اصل 9
‎محافظة دمياط إعادة فى دائرة واحدة
‎محافظة بورسعيد إعادة فى دائرة واحدة
‎محافظة الاسماعيلية إعادة فى 3 دوائر
‎محافظة السويس إعادة فى دائرة واحدة
‎محافظة شمال سيناء إعادة فى دائرة واحدة
‎محافظة جنوب سيناء إعادة فى دائرة واحدة

ومن المقرر أن تُعلن نتائج هذه الجولة من انتخابات مجلس النواب 2025 يوم 18 ديسمبر2025 . 

وفي حال الحاجة لجولة إعادة، ستُجرى إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 خارج البلاد يومي 31 ديسمبر و1 يناير المقبل، وداخليًا يومي 3 و4 يناير، ليكون موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 رسميًا يوم 10 يناير المقبل.

المدارس مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب الدراسة تعليق الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

أحمد موسى

خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق

ترشيحاتنا

محركات الاحتراق الداخلي

تراجع تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر محركات الاحتراق الداخلي

سيارات

انهيار عملاق الـ ليدار.. شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

بالصور

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد