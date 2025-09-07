قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

الصلاة
الصلاة
إيمان طلعت

أوضح الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، حديث:"صل صلاة مودع"، قائلاً:" الحديث ورد بلفظ ( إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تتتكلم بكلام تعتذر منه، واجمع الإياس مما في أيدي الناس) رواه أحمد وابن ماجة وهو حديث صحيح انظر صحيح الجامع رقم 742.

المقصود من حديث صل صلاة مودع

وأضاف أن الحديث يشتمل على ثلاث جمل كل جملة منها فيها موعظة بليغة من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، الأولى ( صل صلاة مودع ) معناها صل صلاة من لا يرجع ألى الصلاة بعد هذه الصلاة، وفي هذه الموعظة علاج لمن يسرح في صلاته بأنه لو تخيل أن هذه الصلاة هي آخر عهده بالدنيا لخشع في صلاته وزال عنه انشغاله بالدنيا وهو أهم ما يسرح فيه المصلي.

الثانية ( ولا تتكلم بكلام تعتذر منه ) أي فكر في كلامك قبل أن تتكلم فلا تتكلم بكلام خاطئ تندم عليه سواء كان في حق الله تعالى أو في حق المخلوقين، وما أكثر ما يقع فيه الناس الآن على مواقع التواصل من المهلكات وما يندم عليه المسلم في الدنيا والآخرة.

الثالثة ( واجمع الإياس مما في أيدي الناس ) أي اعزم وصمم على قطع الأمل عما في يد الغير من الناس من متاع الدنيا .. فإنك إن فعلت ذلك استراح قلبك وصفا لبك وعشت عيشة هنية، ولا شك أن هذه المواعظ البليغة قد اشتمل عليها هذا الحديث الوجيز في ألفاظه فهميئا لمن سمع فاستجاب جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.

وقالت دار الإفتاء: المقصود بهذه العبارة أن المؤمن يضع في ذهنه أن هذه الصلاة آخر صلاة له في الحياة الدنيا وبعدها يلقى الله عز وجل فمن المؤكد أن الذي يعتقد ذلك سيضع كل تركيزه في الصلاة فيؤدها على أكمل وجه من حيث الخشوع والتركيز والطمأنينة فيها فلو أنه فعل ذلك في كل صلاة يصليها.

هل غياب الخشوع في الصلاة يتطلب إعادتها ؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخشوع في الصلاة لا يتحقق إلا إذا وضع المصلي نصب عينيه أنه يريد الخشوع في الصلاة.

وأضاف عثمان فى إجابته على سؤال « هل أقوم بإعادة صلاتى فى حالة عدم الخشوع؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادة الصلاة في اليوم الواحد مرتين ومعالجة عدم الخشوع فى الصلاة تكون بالاستغفار فيجبر الله لك هذه الصلاة ولكن بشرط أن يجاهد الإنسان نفسه بعد ذلك بألا يسرح فـ السرحان والاسترسال عند الأفكار فى الصلاة تقلل من الخشوع فى الصلاة، فينبغي أن يعلم العبد أنه يقف بين يدي الله.

وتابع: الى أن العلماء قالوا إنه لا ينبغي أن تقدم إلى الله صلاة بلا روح فإذا ما وقفت بين يدى الله فأترك هموم الدنيا والمشاغل وكل ما يقطع عنك الإتصال بالله سبحانه وتعالى فكان سيدنا معاوية يقول لإبنه " يابني إذا وقفت فى الصلاة فصلى صلاة مودع كأنها آخر صلاة تقف فيها بين يدى الله".

