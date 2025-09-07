هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى إن صلاة خسوف القمر سنة مؤكدة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لما روي عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رضي الله عنه قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ »[صحيح البخاري 2/39].

وقت صلاة الخسوف؟

تصلى صلاة خسوف القمر وقت حدوث الخسوف إلى انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها.

كيفية أداء صلاة الخسوف فى المنزل

“صلاة خسوف القمر ركعتان”

فى الركعة الأولى يقرأ المصلى الفاتحة وما تيسر من القرآن

ثم يركع ويرفع من الركوع

ويقرأ الفاتحة مرة أخرى وما تيسر من القرآن

ثم يركع مرة أخرى ويرفع من الركوع ويسجد سجدتين -كل ذلك فى الركعة الأولى- ثم يرفع من السجود ويبدأ فى الركعة الثانية.

ويكرر ما سبق فى الركعة الثانية أيضا ثم يسلم.

كيفية أداء صلاة الخسوف بالتفصيل

وعن كيفية أدائها بالتفصيل فهى كما يأتي على الترتيب:

1. يبدأ المصلى صلاة الخسوف بتكبيرة الإحرام.

2. وبعدها يردد دعاء الاستفتاح “وهو سنة”: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبَرَد

3. قراءة الاستعاذة والبسملة والفاتحة.

4. ثم يقراءة المصلى سورة البقرة أو قدرها في الطول.

5. ثم يركع ركوعًا طويلًا ويسبح كثيرًا بمقدار قراءة مائة آية.

6. ثم يرفع من الركوع ويسبح ويحمد الله.

7. ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة آل عمران أو قدرها في الطول.

8. ثم يركع ويطيل الركوع ولكن بقدر أقل من الركوع الأول.

9. ثم ارفع من الركوع وسبح واحمد الله.

10. ثم اسجد سجدتين طويلتين، ولا تطيل الجلوس بين السجدتين.

11. وبعدها قم إلى الركعة الثانية، فتفعل فيها مثل ما فعلت في الركعة الأولى لكن أقل من الركعة الأولى في الطول في كل ما تفعل.



12. ثم اقرأ التشهد وسلم.

والدليل على ذلك قول السيدة عائشة رضى الله عنها: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» [صحيح البخاري]

وصفة صلاة الخسوف كصفة صلاة الكسوف التي قالت عنها أم المؤمنين السيدة عائشة.

دعاء خسوف القمر

ليس لخسوف القمر دعاء معين لكن هناك مجموعة من الأدعية التي يستحب قولها عند الخسوف، منها:

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، سرَّها وعلانيتها.

اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا.

اللهم اجعل هذه الآية رحمةً لنا، ولا تجعلها عذابًا علينا، وادفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، ووفِّقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا أهلًا لرحمتك يارب العالمين.

اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم ارحمنا إذا برق البصر و خسف القمر و جُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين.

يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.. اللهم الطف بنا.. لا اله الا انت سبحانك انّا كنا من الظالمين.