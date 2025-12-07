ياسمين صبري بجوار حلبة سباق الفورمولا ..شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها و جمهورها أحدث ظهور لها في إمارة أبو ظبي أثناء متابعة سباق سيارات الفورمولا .

وظهرت ياسمين وهي تقوم بتجربة بسيطة لمعرفة طريقة قيادة سيارات الفورملا، ونشرت صورا لها من أمام حلبة السباق، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "شكرا على التجربة"

وتختار ياسمين ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.



وتتميز ياسمين صبري بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.



وتعتمد ياسمين صبري ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية.