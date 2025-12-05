فستان مجسم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها صورا جديدة من احدث جلسه تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.



وتألقت ياسمين صبري، فى الصور بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان مجسم طويل باللون الأصفر،ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.



وتتميز ياسمين صبري بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.



وتعتمد ياسمين صبري ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية.