قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
بجوائز 13 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. غداً
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ بمكتبة الشروق: الأطفال يقرأون للأديب العالمي من زاوية جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

أعلنت مكتبة مدينة الشروق، التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، عن تنظيم ورشة حكي مميزة تسلط الضوء على عالم نجيب محفوظ الأدبي ورؤيته الإنسانية العميقة، وذلك غدا السبت 6 ديسمبر الساعة العاشرة صباحًا داخل قاعة نجيب محفوظ – مكتبة الاطلاع للكبار، وهي القاعة التي تحمل اسمه تكريمًا لمسيرته الأدبية الممتدة وأثره في الوجدان العربي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار الاحتفاء باختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تخصصها المكتبة للاحتفاء بنجيب محفوظ طوال أيام المعرض، حيث تسعى إلى تقديم محتوى ثقافي يليق بإرثه، ويرسّخ قيمة القراءة لدى الأجيال الجديدة، وتتميز ورشة هذا العام بلمسة خاصة، إذ يتولى أطفال المكتبة الموهوبون إدارة الندوة بأنفسهم، في مشهد يعكس قدرة الأطفال على دخول عوالم الأدباء الكبار، وطرح رؤاهم وأسئلتهم ببراءة وعمق في آن واحد.

وتهدف الورشة إلى تعريف الجمهور الصغير والكبير بملامح تجربة محفوظ الثرية، من خلال تبسيط أفكاره الكبرى حول الإنسان، والمدينة، والقدر، والسلطة، والحلم، وربطها بخيال الأطفال وأسئلتهم حول العالم، كما تتناول الورشة شخصيات محفوظ الأسطورية التي بقيت حاضرة في ذاكرة القرّاء، من حي السكاكيني والجمالية إلى أساطير “الحارة” التي صنعها في رواياته، فضلًا عن وقفات مع مشروعه الفلسفي الذي خفي على كثير من القرّاء.

ويؤكد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن إشراك الأطفال في تقديم الندوة ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو رهان على جيل جديد قادر على التواصل مع الأدب العربي العميق إذا ما قُدِّم له بأساليب جذابة ومناسبة لعالمه، كما تأتي الفعالية في إطار استراتيجية المكتبة لدعم الأنشطة الإبداعية لدى الأطفال وتنمية مهارات الحكي والتعبير والقراءة النقدية، إلى جانب تعزيز الروابط بين الأجيال المختلفة حول إرث محفوظ.

ومن المتوقع أن تشهد الورشة حضورًا مميزًا من رواد المكتبة والمهتمين بالأدب، نظرًا للطابع الإنساني والثقافي الذي تتمتع به، إضافة إلى كونها تقدم نموذجًا فريدًا لاحتفاء مكتبة عامة بأحد رموز الأدب العالمي من خلال جيل الأطفال، الذين يمثلون مستقبل القراءة في مصر.

ويوضح أبو الليل، أن ورشة الحكي ليست مجرد فعالية عابرة، بل خطوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستعيد روح محفوظ وتعيد تقديمه للأجيال الجديدة، إيمانًا بأن الأدب العظيم لا يشيخ، وأن القراءة ستبقى الجسر الذي يصل الماضي بالمستقبل.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة العالمي نجيب محفوظ معرض القاهرة الدولي للكتاب مكتبة مدينة الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

نقابة المحامين

المحامين تنتهى من تجهيزات عقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات| صور

أحكام المحكمة الإدارية العليا في طعون المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

3 سيناريوهات .. أحكام الإدارية العليا في طعون المرحلة الثانية بانتخابات النواب

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

بالصور

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد