قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد شاهين يكشف أسرار وكواليس أغاني جبر الخاطر ومش هتصعب عليا.. خاص

الفنان محمد شاهين
الفنان محمد شاهين
أوركيد سامي

كشف المطرب محمد شاهين في لقاء خاص لموقع صدى البلد عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية، مؤكدًا أن أغنيتي "جبر الخاطر" و "ومش هتصعّب عليّا" تمثلان له تجربة فنية مختلفة، حيث تجمعان بين الدراما القوية والمشاعر الصادقة والطاقة العالية.

وأوضح شاهين أن الأغنيتين تحملان مشاعر إنسانية عميقة تعكس مواقف يمر بها الكثيرون، مضيفًا

وأشار إلى أن الاغاني سوف يتم طرحها الشهر القادم  


يذكر أن كشف المطرب محمد شاهين في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "موتني غيابك"، مؤكدًا أنها تحمل طابعًا دراميًا مختلفًا عن أعماله السابقة، وتُبرز جانبًا جديدًا من إحساسه الفني.

وأضاف شاهين، أن الأغنية تمثل تجربة مميزة له، سواء على مستوى اللحن أو الكلمات أو طريقة الأداء، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم عمل يلامس مشاعر الجمهور ويعكس حالة وجدانية قوية.

وأكد أنه يعوّل كثيرًا على تفاعل المستمعين مع الأغنية، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور وتجد صدى إيجابيًا

ويستعد محمد شاهين للظهور بعدد من المفاجآت الفنية خلال الفترة القادمة، ضمن خطة موسيقية يضعها لتقديم محتوى مختلف ومتجدد لجمهوره.

https://youtube.com/shorts/5k23hJMXZMQ?si=zOMtq7pSljknpHZ-

محمد شاهين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

ترشيحاتنا

الرؤيا

هل الرؤيا غير الصالحة إذا حكاها الشخص لتفسيرها تتحقق؟.. اعرف الحقيقة

قوافل دعوية حول احترام الكبير

أوقاف الفيوم تنظّم قوافل دعوية حول احترام الكبير

دار الإفتاء

الإفتاء: الصدقة بابها أوسع من الزكاة.. ويجوز دفعها لذوي الهمم باختلاف فئاتهم

بالصور

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد