محمد شاهين يكشف أسرار وكواليس أغاني جبر الخاطر ومش هتصعب عليا.. خاص

كشف المطرب محمد شاهين في لقاء خاص لموقع صدى البلد عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية، مؤكدًا أن أغنيتي "جبر الخاطر" و "ومش هتصعّب عليّا" تمثلان له تجربة فنية مختلفة، حيث تجمعان بين الدراما القوية والمشاعر الصادقة والطاقة العالية.

وأوضح شاهين أن الأغنيتين تحملان مشاعر إنسانية عميقة تعكس مواقف يمر بها الكثيرون، مضيفًا

وأشار إلى أن الاغاني سوف يتم طرحها الشهر القادم



يذكر أن كشف المطرب محمد شاهين في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "موتني غيابك"، مؤكدًا أنها تحمل طابعًا دراميًا مختلفًا عن أعماله السابقة، وتُبرز جانبًا جديدًا من إحساسه الفني.

وأضاف شاهين، أن الأغنية تمثل تجربة مميزة له، سواء على مستوى اللحن أو الكلمات أو طريقة الأداء، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم عمل يلامس مشاعر الجمهور ويعكس حالة وجدانية قوية.

وأكد أنه يعوّل كثيرًا على تفاعل المستمعين مع الأغنية، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور وتجد صدى إيجابيًا

ويستعد محمد شاهين للظهور بعدد من المفاجآت الفنية خلال الفترة القادمة، ضمن خطة موسيقية يضعها لتقديم محتوى مختلف ومتجدد لجمهوره.

https://youtube.com/shorts/5k23hJMXZMQ?si=zOMtq7pSljknpHZ-