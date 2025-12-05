برواز كبير.. دينا حايك تُطلق أحدث أغانيها

أطلقت الفنانة اللبنانية دينا حايك أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “برواز كبير”، وهي أغنية باللهجة المصرية تقدّمها بأسلوب مقسوم راقص، يجمع بين الإيقاع الحيوي والجمل اللحنية البسيطة والقريبة من المستمع.

ويقدّم العمل نقلة جديدة في اللون الغنائي الذي تختاره دينا، مع لمسات موسيقية حديثة ونقلات متناغمة تمنح الأغنية طابعًا “فريش”.

النص الغنائي يعكس حالة من الثقة والتمكين لدى المرأة، حيث ترتكز الكلمات على فكرة الاعتزاز بالذات، وتقديم صورة إيجابية عن الفرح، التفاؤل، وتصفية العلاقات من كل ما هو سلبي.

وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب الذي حمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره في لبنان، وجاء بأجواء بصرية راقصة مفعمة بالألوان والإنارة النابضة، بما يتناغم مع روح الأغنية الإيقاعية.

وظهرت دينا حايك في الكليب بعدّة إطلالات عصرية وملفتة، عكست طابع العمل المتجدد وأبرزت الجانب الحيوي من شخصيتها الفنية.

أغنية برواز كبير

“برواز كبير” إضافة جديدة إلى رصيد دينا حايك الفني، وتؤكد من خلالها حضورها على الساحة الغنائية بإطلالة متجددة وصوت متجدد يواكب الذائقة الموسيقية المعاصرة.

أغنية "برواز كبير" من كلمات محمد النجار والحان محمد يحيى وتوزيع أسامة عبد الهادي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.