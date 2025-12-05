الذهب حساس.. الشعبة توضح آخر الأسعار ومفاجأة بعيار 21 اليوم

كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، تفاصيل هامة عن آخر أسعار الذهب اليوم الجمعة، وقال إن الأسعار في تصاعد، وأن الأسعار المحلية مرتبطة بالأسعار العالمية.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الذهب سلعة عالمية وتتأثر بالأحداث الدولية العالمية، والحالة السياسية وسعر البترول، وهو معدن حساس.

سعر الذهب

وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 يسجل 5600 جنيه، وعيار 18 يسجل 4800 جنيه، وعيار 24 يسجل 6400 جنيه، وأن جنيه الذهب يسجل 44800 جنيها، وسعر الأوقية العالمية يسجل 4187 دولار.

ولفت إلى أن أسعار الذهب تشهد استقرار لفترات قليلة لكن بعد ذلك تشهد تصاعد، وأن الذهب يجمع الدول بالكامل على التعامل به، فأي أحداث بأي دولة يكون له تأثير سلبي على الذهب.

سعر الذهب عالميًا



وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات أمس الخميس، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الأسعار يأتي وسط حالة ترقب لاجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتحرك الذهب في نطاق ضيق بعد وصوله مؤخرًا إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وتُرجّح الأسواق خفض الفائدة خلال اجتماع 9-10 ديسمبر، مدعومة ببيانات أمريكية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل، بعد تراجع مؤشر ADP للوظائف بصورة مفاجئة، إلى جانب قراءة متباينة لمؤشر مديري المشتريات الخدمي (ISM) الذي كشف عن تباطؤ الطلب وتراجع الضغوط التضخمية.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات جديدة في وقت لاحق اليوم تشمل تقرير «تشالينجر» لتسريح العمال، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ويواصل ضعف الدولار تقديم دعم أساسي للذهب، حيث يتداول مؤشر الدولار الأمريكي حول 98.80 عند أدنى مستوى في شهر، مع استمرار الهبوط لليوم السابع على التوالي.

في المقابل، تعزز ارتفاعات العائد على سندات الخزانة العالمية الضغوط على المعدن، عقب قفزة في عوائد السندات اليابانية إلى 1.9% – أعلى مستوى منذ 2007 – والتي ارتد صداها إلى الأسواق الأمريكية، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.08%.