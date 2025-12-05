السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب

نجح منتخب السعودية في التقدم على جزر القمر بهدف دون رد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب قطر 2025، ليواصل الأخضر عروضه القوية في النسخة الحالية من البطولة.

هدف في بداية الشوط الثاني

جاء هدف المباراة الوحيد حتى الآن عبر محمد كنو في الدقيقة 49، بعد أن تمكن من استغلال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليمنح الأخضر أفضلية مهمة في صراع المنافسة على صدارة المجموعة الثانية.

وضع المجموعة قبل نهاية الجولة

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب وعُمان وجزر القمر، ويملك قبل مواجهة اليوم ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على منتخب عُمان بهدفين مقابل هدف.

وفي المقابل، يدخل منتخب جزر القمر الجولة الثانية بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته أمام منتخب المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، ليزداد وضعه صعوبة مع استمرار تأخره أمام السعودية.

ترتيب المجموعة قبل نهاية الجولة الثانية

– المغرب: 3 نقاط

– السعودية: 3 نقاط (مع أفضلية في حال الفوز اليوم)

– عُمان: بلا نقاط

– جزر القمر: بلا نقاط

ويحتل الأخضر المركز الثاني حاليًا بالتساوي مع المغرب برصيد ثلاث نقاط، في انتظار نهاية مواجهات الجولة لتحديد شكل المنافسة قبل الجولة الثالثة والحاسمة.

وبهذا التقدم، يقترب المنتخب السعودي من وضع قدم في الدور التالي، في حال تمكن من الحفاظ على تقدمه أو زيادته خلال الشوط الثاني، بينما يجد منتخب جزر القمر نفسه أمام مهمة معقدة لإنقاذ فرصه الضعيفة في البطولة.