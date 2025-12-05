قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة منتخب السعودية وجزر القمر في كأس العرب

منتخب السعودية
منتخب السعودية
ياسمين تيسير

تنطلق مباراة السعودية وجزر القمر في كأس العرب 2025 علي ملعب أحمد بن علي “البيت”  في الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لـ مجموعات كأس العرب 2025

وتنطلق مباراة السعودية وجزر القمر في كأس العرب 2025 اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتُذاع مباراة السعودية وجزر القمر عبر قنوات: بين سبورتس، والكأس، وعمان الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، ومنصة شاشا الكويتية بشكل مجاني لكل الجماهير الراغبة في مشاهدة المباراة.

ويتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني بالمجموعة الثانية في كأس العرب 2025 برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب المغرب، عقب الفوز بهدفين لهدف في الجولة الأولى على عمان.

بينما على الناحية الأخرى، يتواجد منتخب جزر القمر في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط عقب الخسارة في الجولة الأولى من المغرب بنتيجة 3-1.

