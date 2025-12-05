كأس العرب.. موعد مباراة عمان والمغرب

تنطلق مساء اليوم المباراة المرتقبة بين عمان والمغرب علي استاد المدينة التعليمية في الجولة الثانية عن المجموعة الثانية بـ مجموعات كأس العرب 2025.

موعد مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025



وتنطلق المواجهة بين عمان والمغرب في كأس العرب 2025 اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُذاع مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025 عبر قنوات: بين سبورتس، والكأس، وعمان الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، ومنصة شاشا الكويتية بشكل مجاني لكل الجماهير الراغبة في مشاهدة المباراة.

ويتواجد منتخب المغرب على رأس المجموعة الثانية بـ كأس العرب 2025 برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف السعودية، عقب الفوز بثلاثية لهدف في الجولة الأولى على جُزر القُمر.

بينما يتواجد منتخب عمان في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط عقب الخسارة في الجولة الأولى من السعودية بنتيجة 2-1.