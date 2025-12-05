قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مشاركة منتخب مصر في كأس العالم محط عناوين الصحف العالمية

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية لمتابعة  قرعة كأس العالم 2026، التى ستقام مساء اليوم في مركز "جون كينيدي" بالولايات المتحدة الأمريكية

 وتحدث عدد من الصحف العالمية عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 

واختار موقع "ذا أثليتيك" البريطاني، الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش ضمن قائمة أفضل اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم 2026

وقال الموقع “كان أداء منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت في روسيا مخيبًا للآمال بعدما تذوق مرارة الهزيمة في مبارياته الثلاث، ولعل ابتعاد محمد صلاح عن مستواه المعهود في تلك النسخة بسبب الإصابة التي عانى منها بالكتف في ذلك الوقت لعبت دورا كبيرا فى تلك المشاركة المحبطة”

وأضاف “الجماهير المصرية تأمل أن يكون محمد صلاح في كامل لياقته الذهنية والبدنية هذه المرة”

وتابعت “يعد عمر مرموش، خليفة محمد صلاح، وهو حالياً اللاعب الداعم الرئيسي له، كما أنه يشكل ثنائية مميزة معه في منتخب مصر، ربما لم يلعب عمر مرموش بنفس الجودة هذا الموسم كما فعل في الموسم السابق، ولكن إذا أرادت مصر تحسين سجلها الضعيف في كأس العالم، فسوف تحتاج إلى أن يكون هو وصلاح في قمة مستواهما”

كما سلطت شبكة "lentedesportiva" العالمية، الضوء على مشاركة منتخب مصر المرتقبة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أنهى مشواره في التصفيات المونديالية دون هزيمة، معتليًا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وقالت الشبكة العالمية "منتخب مصر تأهل بسهولة إلى كأس العالم 2026، وهو يمتلك قوة هجومية هائلة في ظل تواجد الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، إذا حافظ منتخب مصر على هذا الأداء في بطولة كأس العالم، قد يُحدث مفاجأة غير متوقعة في المونديال".

واكدت شبكة "givemesport" البريطانية أن منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن قادر علي خطف الأنظار خلال مشاركته فى بطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر الامارات كاس العالم امريكا

