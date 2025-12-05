قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس 3 عاطلين بتهمة انتحال الصفة والاستيلاء على أموال المواطنين في القليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بحبس 3 عاطلين بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد السائقين بأسلوب انتحال الصفة، وذلك عقب ضبطهم بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وتعود تفاصيل الحادث إلى ما أظهره مقطع الفيديو من تعرض سائق لاستيقاف مفاجئ أثناء سيره بالطريق الدائري بنطاق مركز قليوب، حيث قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي بانتحال صفة غير صحيحة والاستيلاء منه على مبالغ مالية بعملة أجنبية.
وبالفحص الأمني، تبين عدم وجود بلاغات رسمية مسبقة بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد هوية المجني عليه، وهو سائق مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد في أقواله أنه في 27 نوفمبر الماضي استوقفه المتهمون وغافلوه واستولوا على المبلغ.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الجناة، وهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، مقيمين في محافظتي القاهرة والقليوبية، وعثر بحوزتهم على طبنجة صوت و4 أجهزة لاسلكية هيكلية بلاستيكية، إضافة إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتواصل جهات التحقيق المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع أقوال المجني عليه والمتهمين.

القليوبية الطريق الدائري انتحال الصفة محافظة القليوبية حبس المتهمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

شيري iCar V27 الـ SUV

شيري iCar V27 الـ SUV تظهر لأول مرة | صور

كيا سيلتوس موديل 2027

شاهد| كيا سيلتوس 2027 الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات

سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا هاتشباك بسعر 700 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد