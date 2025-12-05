حبس 3 عاطلين بتهمة انتحال الصفة والاستيلاء على أموال المواطنين في القليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بحبس 3 عاطلين بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد السائقين بأسلوب انتحال الصفة، وذلك عقب ضبطهم بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتعود تفاصيل الحادث إلى ما أظهره مقطع الفيديو من تعرض سائق لاستيقاف مفاجئ أثناء سيره بالطريق الدائري بنطاق مركز قليوب، حيث قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي بانتحال صفة غير صحيحة والاستيلاء منه على مبالغ مالية بعملة أجنبية.

وبالفحص الأمني، تبين عدم وجود بلاغات رسمية مسبقة بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد هوية المجني عليه، وهو سائق مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد في أقواله أنه في 27 نوفمبر الماضي استوقفه المتهمون وغافلوه واستولوا على المبلغ.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الجناة، وهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، مقيمين في محافظتي القاهرة والقليوبية، وعثر بحوزتهم على طبنجة صوت و4 أجهزة لاسلكية هيكلية بلاستيكية، إضافة إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتواصل جهات التحقيق المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع أقوال المجني عليه والمتهمين.