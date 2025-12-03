ضبط لحوم فاسدة وأختام مزورة فى حملة بيطرية بالقليوبية

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث تموين القليوبية، حملة موسعة اليوم، الأربعاء، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة، برئاسة مباحث التموين، وبمشاركة مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري، وبالتنسيق مع إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن الشعراوي.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأماكن المخالفة المقامة داخل الأراضي الزراعية، حيث تبين قيام القائمين عليه بذبح ماشية مريضة وختم اللحوم بأختام مزورة تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط لحوم غير صالحة

وتم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 650 كجم، بالإضافة إلى 2 ختم مزور، كما جرى ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات.

واتُّخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المشددة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول بالأسواق.