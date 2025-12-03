لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس إيديكس 2025

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية " إيديكس - 2025 " تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الصناعات الدفاعية .

حيث إلتقى اللواء بحرى أ ح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية مع مدير الإدارة العامة للتسليح الفرنسية ، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط ، ورئيس مجلس إدارة شركة NAVAL GROUP الفرنسية وقام الجانبان بتوقيع إتفاقية لتعزيز العلاقات العسكرية بين كلا الجانبين ، كما إلتقى بنائب رئيس شركة Leonardo الإيطالية للمبيعات لأوروبا وأفريقيا ، ونائب مدير إدارة المشتريات الكورى الجنوبى ، ومسئولى شركة سويفت الأمريكية بالشرق الأوسط .

كما إلتقى اللواء طيار أ ح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية مع مدير إدارة المشروعات واللوجستيات بهيئة الأركان الجوية الإيطالية ، والمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية ، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى لدولة قبرص ، ومدير التخطيط وإدارة المعلومات بالقوات الجوية لدولة كوريا الجنوبية ، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط ، ومسئولى شركات AIRBUS الأسبانية وشركة SAFRAN الفرنسية وشركة CALIDUS الإماراتية وشركة Leonardo الإيطالية وشركة ROSOBORON EXPORT الروسية.

كما إلتقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مع نائب رئيس شركة RATHEON الأمريكية بأفريقيا ، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط ، وقائد القوات الخاصة للقيادة المركزية الأمريكية ، والمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية .

كما إلتقى اللواء أ ح محمـد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط ، ومسئولى شركة ROSOBORON EXPORT الروسية .

كما وقع اللواء أ ح محمد محمود منصور مدير إدارة الحرب الإلكترونية إتفاقية تعاون مشترك مع مسئولى شركة ساميل 90 البلغارية لتعزيز قدرات معدات وأجهزة الحرب الإلكترونية .

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التى تدعم سبل تعزيز علاقات التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة .