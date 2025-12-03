السكك الحديدية تعلن جداول تشغيل قطارات ثانية مكيفة.. يمكن حجزها عبر وكلاء البيع المعتمدين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جداول تشغيل القطارات أرقام ٩٢٦ – ٩٢٧ – ٩٢٩ – ٩٣٠ (ثانية مكيفة) على خطوط الإسكندرية/أسيوط والعكس و القاهرة/أسيوط والعكس، والتي يمكن حجز تذاكرها من خلال وكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن تذاكر هذه القطارات متاحة عبر خدمات إصدار التذاكر المقدمة من: خالص – الأهلي ممكن – فوري – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول – مصاري – أموال – موجة – سمارت باي – وقتي، وذلك لتسهيل إجراءات الحجز على المواطنين وتوسيع نقاط البيع خارج المحطات.

الجداول المعلنة

وتشمل الجداول المعلنة مواعيد قيام ووصول القطارات من مختلف المحطات الرئيسية، بما يضمن تحسين مستويات الخدمة وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين بين الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الصعيد.

وأكدت هيئة السكك الحديدية استمرار جهودها في تطوير منظومة التشغيل وتسهيل الحصول على التذاكر عبر القنوات الرقمية ووكلاء البيع، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للركاب.