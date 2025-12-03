الزراعة: لاستكمال إجراءات فتح السوق البيروفي أمام صادرات مصر من الموالح

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا فنيا من الحجر الزراعي بدولة بيرو وذلك لمتابعة الإجراءات النهائية الخاصة بفتح السوق البيروفي أمام صادرات مصر من الموالح.



وقال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود المبذولة من خلال الحجر الزراعي المصري، لفتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وعقد "المنسي" لقاءا" موسعا مع الوفد البيروني، لوضع اللمسات الأخيرة لفتح السوق البيروني أمام صادرات مصر من الموالح، فضلا عن الاشراف علي مراجعة نظم المشاتل المعتمدة بمصر لتصدير شتلات الفراولة الي بيرو والتي تم فتح السوق البيروفي أمامها مؤخرا.



وشملت زيارة الوفد البيروني، تفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث استقبلتهم الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، وتم استعراض دور المعمل كمعمل مرجعي.

وتوجه الوفد إلى معهد بحوث وقاية النباتات، واستقبلهم الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، وتم استعراض دور المعهد، وتفقد أقسام المعهد ومعامله المختلفة.

واصطحب مسؤولي الصحة النباتية وإدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، الوفد البيروفي، لزيارات ميدانية الي المزارع ومحطات التعبئة، حيث أشاد الوفد الفني بنظم التكويد والتتبع وكذلك جودة الحاصلات الزراعية المصرية مع التأكيد بأن مصر هي أول دول أفريقية يتم التعامل معها بملفات تحليل مخاطر الافات ودراسة فتح السوق أمام الموالح وفتح السوق رسميا أمام شتلات الفراولة.