مفاوضات مصرية دومينيكانية لفتح أسواق الكاريبي للموالح والرمان المصري

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وفداً فنياً رفيع المستوى من جمهورية الدومينيكان، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة الجهود لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار المفاوضات الجارية التي تهدف إلى دخول محصولي الموالح والرمان المصريين إلى السوق الدومينيكاني الواعد.

واستقبل الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الوفد الدومينيكاني برئاسة "روزا لازالا"، رئيسة الحجر الزراعي بجمهورية الدومينيكان، لعرض المنظومة التصديرية المتكاملة التي تضمن جودة والتزام الصادرات المصرية بالمعايير الدولية، حيث تم استعراض النجاحات المتتالية التي حققها الحجر الزراعي المصري في فتح الأسواق العالمية والزيادة المطردة في حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وشملت الزيارة جولة تفقدية إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

حيث استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، جهود وأنشطة المعمل في ضمان سلامة الغذاء وكفاءة إجراءات الفحص والتحليل.

وشمل برنامج الوفد زيارات ميدانية إلى مزارع ومحطات تعبئة معتمدة، حيث تم شرح مفصل لمنظومة التكويد والتتبع والرقابة الصارمة من قبل مفتشي الحجر لضمان توافق الصادرات مع متطلبات الدولة المستوردة.

من جهته أبدى الجانب الدومينيكاني، إشادة كبيرة بالمنظومة التصديرية المصرية ، وجهود الحجر الزراعي في تطبيق أعلى معايير الجودة، مما يسرّع وتيرة المفاوضات الجارية لفتح السوق أمام الموالح والرمان المصريين.

وتُعد جمهورية الدومينيكان من الوجهات السياحية الرائدة في منطقة البحر الكاريبي، ويصاحب النمو الملحوظ في أعداد السياح زيادة في الطلب على الحاصلات الزراعية عالية الجودة، لتلبية احتياجات قطاع الفنادق والمطاعم الفاخرة، كما تنظر مصر إلى هذا السوق كفرصة استراتيجية لزيادة حجم صادراتها الزراعية فور الانتهاء من الاتفاقيات النهائية.