إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

أسماء عبد الحفيظ

تصدر اسم الفنانة ريهام عبد الغفور محركات البحث التريند ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد موجة واسعة من التفاعل حولها لم تكن مرتبطة بعمل فني جديد بل بسبب حالة جدل أثارت تعاطفًا كبيرًا من الجمهور وفتحت نقاشًا واسعًا حول التنمر على الفنانات والمظهر الخارجي.

ما سبب تصدر ريهام عبد الغفور التريند

السبب الرئيسي لتصدر ريهام عبد الغفور التريند يعود إلى تعرضها لتعليقات سلبية وتنمر على مظهرها وعمرها بعد ظهورها في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دفعها للخروج عن صمتها والرد بشكل مباشر وواضح على هذه الانتقادات.

رد ريهام جاء إنسانيًا وصريحًا حيث تحدثت عن تأثير هذه التعليقات على حالتها النفسية وعلى أبنائها مؤكدة أن التنمر لا يؤذي الشخص المستهدف فقط بل يمتد أثره إلى أسرته وهو ما لاقى دعمًا واسعًا من الجمهور وعدد كبير من الفنانين.

تفاعل الجمهور مع رد ريهام عبد الغفور

لاقى رد الفنانة تفاعلًا ضخمًا حيث انقسمت الآراء بين داعم بقوة لحديثها ومطالب بوقف التنمر على الفنانات وبين فئة أخرى ترى أن الظهور العلني يعرض صاحبه للنقد لكن الغالبية العظمى من التعليقات أبدت تعاطفها مع ريهام وأشادت بصدق حديثها وشجاعتها.

هذا التفاعل هو ما دفع اسمها لتصدر التريند خاصة مع إعادة تداول مقاطع الرد على نطاق واسع عبر منصات فيسبوك وإكس وإنستجرام.

من الجدل إلى الاهتمام بإطلالاتها

بعد تصدر اسمها التريند بسبب واقعة التنمر اتجه اهتمام الجمهور مرة أخرى إلى إطلالات ريهام عبد الغفور سواء القديمة أو الحديثة حيث بدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها ومقارنتها بإطلالات سابقة وتحليل اختياراتها في الملابس والمكياج.

إطلالات ريهام عبد الغفور التي أثارت الجدل

ريهام عبد الغفور 

ريهام عبد الغفور معروفة باختيارها لإطلالات تميل إلى البساطة والنعومة بعيدًا عن المبالغة وهو ما يجعلها أحيانًا عرضة للانتقادات من جمهور يفضل الإطلالات الجريئة أو الشبابية المبالغ فيها.

في أحدث ظهور لها اختارت ريهام فستانًا بسيط التصميم بألوان هادئة مع مكياج ناعم وتسريحة شعر طبيعية وهو ما اعتبره البعض إطلالة أنيقة تعكس نضجها الفني بينما رأى آخرون أنها لا تواكب صيحات الموضة السائدة.

لماذا تثير إطلالات ريهام الجدل دائمًا

ريهام عبد الغفور 

الجدل حول إطلالات ريهام لا يرتبط بالأزياء فقط بل بصورة أعمق تتعلق بنظرة المجتمع لعمر المرأة وشكلها وكيف يجب أن تظهر خاصة في الوسط الفني حيث يتم فرض معايير غير واقعية للجمال والشباب الدائم.

ريهام تمثل نموذجًا لفنانة اختارت أن تظهر بشكل طبيعي دون مبالغة في عمليات التجميل أو التغيير في ملامحها وهو ما يجعلها في مرمى الانتقادات لكنه في الوقت نفسه يكسبها احترام شريحة كبيرة من الجمهور.

علاقة التريند بصورة الفنانة على السوشيال ميديا

ريهام عبد الغفور 

تصدر ريهام عبد الغفور التريند أعاد تسليط الضوء على حضورها القوي على مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط كفنانة بل كشخصية عامة تتعامل بصدق مع جمهورها وتشاركهم أفكارها ومشاعرها دون تصنع.

إطلالاتها وردودها الصريحة ساهمت في زيادة التفاعل حولها وجعلت اسمها حاضرًا بقوة في النقاشات العامة حول التنمر والجمال والمرأة في الوسط الفني.

