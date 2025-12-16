بعد تصدرها التريند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة ارتباطها ورأيها في الزواج العرفي

كشفت الفنانة حورية فرغلي قلبها للحديث عن حياتها الشخصية والفنية،موضحة حقيقة ما تردد حول ارتباطها مؤخرًا، ورفضها التام للزواج العرفي، كما تطرقت إلى تجربتها المؤلمة بعد سلسلة من العمليات الجراحية في أنفها، والتي تعرضت بسببها للتنمر، وذلك خلال ظهورها في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد».

الزواج العلني فقط

وقالت حورية فرغلي إن أي زواج محتمل سيكون في العلن والنور وأمام الجميع، مشددة على رفضها الزواج العرفي أو في الخفاء، وأضافت: «لو تزوجت سيكون زواجًا رسميًا على سنة الله ورسوله».

الشهرة قلبت حياتي

وأكدت الفنانة أن دخولها مجال الفن قلب حياتها رأسًا على عقب، مشيرة إلى أنها لم تكن على وعي بمضار الشهرة، وقالت: «الفن شقلب حياتي، ولم أكن أعلم أن الشهرة سيئة إلى هذه الدرجة رغم أنها حلم الملايين».

حلم الأمومة والفراغ الشخصي

وأوضحت حورية أن حلم الأمومة كان أكبر طموحاتها في الحياة، لكنها حُرمت منه، قائلة: «كان نفسي أجيب أطفال ومحصلش، بس أكيد ربنا هيعوضني، وأنا راضية وسعيدة».

وأضافت أنها تكفلت بطفلين من ذوي الهمم عام 2006، إلا أن حالتهما الصحية تدهورت وتوفيا لاحقًا.

محنتي بعد عمليات الأنف والتنمر

وكشفت حورية عن محنتها بعد إجراء عدد من العمليات الجراحية في أنفها، حيث تعرضت للتنمر بشكل كبير، ما دفعها للتفكير في الاعتزال مؤقتًا.

وقالت: «أنا وقتها مكنتش عارفة أعمل حاجة، ومناخيري مفيهاش، لازم أخد غضاريف من كل حتة عشان أعالج المشكلة، عملت كمية عمليات كتيرة».

الخذلان والحذر من الناس

واعترفت الفنانة بأنها عانت من الخذلان والتنمر على شكلها، ما دفعها للتفكير في اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء، لكنها تراجعت لاحقًا، مشيرة إلى أنها باتت حذرة جدًا في التعامل مع الآخرين، وعلاقتها بزملائها لا تتجاوز حدود العمل فقط.

وأفصحت حورية عن حبها الكبير للحيوانات، موضحة أنها تقضي معظم وقتها بين الخيول والكلاب، حيث تشعر بالقرب والطمأنينة مع الحيوانات أكثر من البشر، ما يعكس تأثير الوحدة في حياتها.

وأكدت رضاها بحياتها، معتمدة على الصلاة وقراءة القرآن، وترك الأمور كلها لتقدير الله، معبرة عن ثقتها بأن الأيام القادمة ستحمل لها التعويض عما فات.