حورية فرغلي تكشف عن أحلامها: نفسي أقدم شخصية الملكة حتشبسوت وشجرة الدر

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن أحلامها وطموحاتها الفنية والشخصية، مؤكدة رغبتها في تقديم أدوار تاريخية مؤثرة مثل شخصية الملكة حتشبسوت وشجرة الدر، وتطلعاتها في تحقيق النجاح في مجال الفروسية على المستوى الدولي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2": "أحلم بتقديم أدوار تاريخية لشخصيات مثل الملكة حتشبسوت وشجرة الدر، وأتمنى أن الأدوار دي توصل للجمهور بشكل مؤثر".

وأضافت: "أنا دايمًا أفوض أمري لله، وكل خطوة في حياتي مرتبطة بالإيمان والثقة في الله، أنا بحترم نفسي وبقدر الأشخاص اللي بيراعوا مشاعري ".

وتابعت: "أتمنى أن أقابل شريك يشارك معايا نفس القيم"، موضحة أن السعادة الحقيقية ليست في الشهرة أو المال ولكن في السلام الداخلي والرضا عن النفس.