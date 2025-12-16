قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حورية فرغلي: أحلم بتجسيد تلك الشخصيات.. والسلام الداخلي سر سعادتي

حورية فرغلي
حورية فرغلي
إسراء صبري

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن ملامح جديدة من أحلامها الفنية وطموحاتها الشخصية، مؤكدة رغبتها في تقديم أدوار تاريخية مؤثرة، إلى جانب تطلعها لتحقيق إنجازات في مجال الفروسية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن الإيمان والرضا كانا الركيزة الأساسية لتجاوز أصعب مراحل حياتها.
 

وجاءت تصريحات حورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2».

حورية فرغلي



أحلام فنية وأدوار تاريخية

أكدت حورية فرغلي، أنها تتطلع إلى تقديم أعمال تاريخية قوية، قائلة إن تجسيد شخصيات مثل الملكة حتشبسوت وشجرة الدر يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة لها، لما تحمله هذه الشخصيات من تأثير وقوة وحضور في التاريخ، معربة عن أملها في أن تصل هذه الأعمال إلى الجمهور بصورة صادقة ومؤثرة.


الإيمان أساس قراراتها في الحياة

وأوضحت الفنانة، أن الإيمان بالله كان ولا يزال المحرك الأساسي لكل خطواتها، مؤكدة أنها تفوض أمرها لله في كل ما تمر به، وتحرص على احترام ذاتها وتقدير الأشخاص الذين يراعون مشاعرها، مشيرة إلى أن هذه القيم أصبحت جزءًا لا يتجزأ من شخصيتها.


السعادة الحقيقية بعيدًا عن الشهرة

وتحدثت حورية، عن رؤيتها للحياة، مؤكدة أن السعادة الحقيقية لا تكمن في الشهرة أو المال، بل في السلام الداخلي والرضا النفسي، معبرة عن أمنيتها في الارتباط بشريك حياة يشاركها نفس المبادئ والقيم الإنسانية.


تطورات حالتها الصحية

وطمأنت حورية، جمهورها على حالتها الصحية، موضحة أنها أصبحت في حالة جيدة بعد العملية الجراحية التي أجرتها منذ أربع سنوات، مؤكدة عودة حاستي الشم والتنفس إلى طبيعتهما، وانتهاء المشكلات الصحية التي عانت منها في السابق.

نجاح «أيام» وتجربة الشر الإنساني

وأعربت الفنانة عن سعادتها بنجاح مسلسلها الأخير «أيام»، خاصة أن دورها جاء في إطار الشر الإنساني غير المبالغ فيه، مؤكدة أن الجمهور تفاعل مع الشخصية لكونها قريبة من الواقع وتعكس نماذج حقيقية موجودة في المجتمع.

الفن مرآة المجتمع

وأشارت حورية ، إلى أن الأداء الفني يستمد صدقه من الواقع، مؤكدة أن الفنان لا يختلق الأحداث بقدر ما ينقل الحقيقة كما هي، موضحة أن التغيرات الاجتماعية جعلت الناس أكثر تحفظًا وحذرًا في التعامل مع الآخرين.

هدوء الحياة وتربية الحيوانات

وأكدت أنها تسعى حاليًا إلى حياة هادئة ومستقرة، وتركز على راحتها النفسية والروحية، مشيرة إلى أن تربية الحيوانات وقضاء الوقت مع الخيل والكلاب يمثل مصدر سعادة حقيقي لها.

التجارب الصعبة صنعت نضجها

واختتمت حورية فرغلي ، حديثها بالتأكيد على أن التجارب الصعبة والخذلان كان لهما دور كبير في زيادة نضجها واستقلاليتها، مشددة على أن الصبر والتمسك بالإيمان كانا السبيل لتجاوز كل الأزمات.

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي برنامج «تفاصيل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 1030 قتيلا و206 مفقودين

الاتحاد الأوروبي ولبنان

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي

الأمن الفيدرالي الروسي

روسيا.. إحباط عملية تخريب في خط أنابيب النفط ترانس نفت-دروجبا

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد