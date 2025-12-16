حورية فرغلي: أحلم بتجسيد تلك الشخصيات.. والسلام الداخلي سر سعادتي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن ملامح جديدة من أحلامها الفنية وطموحاتها الشخصية، مؤكدة رغبتها في تقديم أدوار تاريخية مؤثرة، إلى جانب تطلعها لتحقيق إنجازات في مجال الفروسية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن الإيمان والرضا كانا الركيزة الأساسية لتجاوز أصعب مراحل حياتها.



وجاءت تصريحات حورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2».





أحلام فنية وأدوار تاريخية

أكدت حورية فرغلي، أنها تتطلع إلى تقديم أعمال تاريخية قوية، قائلة إن تجسيد شخصيات مثل الملكة حتشبسوت وشجرة الدر يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة لها، لما تحمله هذه الشخصيات من تأثير وقوة وحضور في التاريخ، معربة عن أملها في أن تصل هذه الأعمال إلى الجمهور بصورة صادقة ومؤثرة.



الإيمان أساس قراراتها في الحياة

وأوضحت الفنانة، أن الإيمان بالله كان ولا يزال المحرك الأساسي لكل خطواتها، مؤكدة أنها تفوض أمرها لله في كل ما تمر به، وتحرص على احترام ذاتها وتقدير الأشخاص الذين يراعون مشاعرها، مشيرة إلى أن هذه القيم أصبحت جزءًا لا يتجزأ من شخصيتها.



السعادة الحقيقية بعيدًا عن الشهرة

وتحدثت حورية، عن رؤيتها للحياة، مؤكدة أن السعادة الحقيقية لا تكمن في الشهرة أو المال، بل في السلام الداخلي والرضا النفسي، معبرة عن أمنيتها في الارتباط بشريك حياة يشاركها نفس المبادئ والقيم الإنسانية.



تطورات حالتها الصحية

وطمأنت حورية، جمهورها على حالتها الصحية، موضحة أنها أصبحت في حالة جيدة بعد العملية الجراحية التي أجرتها منذ أربع سنوات، مؤكدة عودة حاستي الشم والتنفس إلى طبيعتهما، وانتهاء المشكلات الصحية التي عانت منها في السابق.

نجاح «أيام» وتجربة الشر الإنساني

وأعربت الفنانة عن سعادتها بنجاح مسلسلها الأخير «أيام»، خاصة أن دورها جاء في إطار الشر الإنساني غير المبالغ فيه، مؤكدة أن الجمهور تفاعل مع الشخصية لكونها قريبة من الواقع وتعكس نماذج حقيقية موجودة في المجتمع.

الفن مرآة المجتمع

وأشارت حورية ، إلى أن الأداء الفني يستمد صدقه من الواقع، مؤكدة أن الفنان لا يختلق الأحداث بقدر ما ينقل الحقيقة كما هي، موضحة أن التغيرات الاجتماعية جعلت الناس أكثر تحفظًا وحذرًا في التعامل مع الآخرين.

هدوء الحياة وتربية الحيوانات

وأكدت أنها تسعى حاليًا إلى حياة هادئة ومستقرة، وتركز على راحتها النفسية والروحية، مشيرة إلى أن تربية الحيوانات وقضاء الوقت مع الخيل والكلاب يمثل مصدر سعادة حقيقي لها.

التجارب الصعبة صنعت نضجها

واختتمت حورية فرغلي ، حديثها بالتأكيد على أن التجارب الصعبة والخذلان كان لهما دور كبير في زيادة نضجها واستقلاليتها، مشددة على أن الصبر والتمسك بالإيمان كانا السبيل لتجاوز كل الأزمات.