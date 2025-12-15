حورية فرغلي: الخذلان علمني الصبر.. و نفسي أدخل الجنة عشان أرتاح

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية في حوار صريح، موضحة كيف واجهت الخذلان وتغير الناس من حولها، وكيف وجدت القوة في الوحدة والروحانية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": أنا بصراحة الناس اتغيرت خالص من ناحيتي، بقيت بخاف أتكلم مع حد أو أثق في حد".

وأضافت: "الخذلان اللي مريت بيه علمني الصبر والحكمة، وما فقدتش الأمل أو الإرادة، وبحاول أعيش طبيعي وسعيد، أنا نفسي أدخل الجنة عشان أرتاح بقا".

وأوضحت: "أنا عايشة لوحدي وربنا أقرب حد ليا، والوحدة مش مأثرتش على حياتي الفنية أو النفسية بالعكس، خدتلي مساحة أفكر فيها وأركز على نفسي وعلى حيواني المحبوبين".