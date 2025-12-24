قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يحدد موعد مباريات بيراميدز في كأس الأمم الأفريقية
أطنان من الغذاء ومواد الإغاثة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر لغزة
مدرب منتخب السودان: سنقاتل لرفع علم البلاد وأطالب الجماهير بالدعاء لنا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ

هاجر ابراهيم

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عودة تدريجية لحركة عبور سفن الحاويات الكبرى عبر القناة بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ، مؤكداً أن الملاحة آمنة تماماً ولم تعد هناك أي تهديدات.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عودة الاتصالات مع التوكيلات والملاك لسفن الحاويات من أجل العودة للمرور من قناة السويس مع تقديم الضمانات أنه لم يعد هناك استهداف بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ لوقف حرب غزة.


وتابع  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم الثلاثاء شهد عبور سفينة سي إم أيه والتي تبلغ حمولتها 231 ألف طن بعدد 23 ألف حاوية.

ولفت الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي عبرت قناة السويس قادمة من المغرب في طريقها لماليزيا.

وشدد  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن هذه رسالة واضحة بأنه لم يعد هناك مشاكل جراء العودة للمرور من قناة السويس وهذا تتويجا للجهود التسويقية التي تم بذلها بالإضافة إلى جهود الرئيس السيسي في الوصول لاتفاق السلام بشرم الشيخ.

وأكمل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي رفض وقف أعمال القاطرات خلال أزمة الحرب في غزة ووجه بتقديم كل الخدمات للسفن العابرة خلال قناة السويس.

وأشار إلى أنه منذ أكتوبر الماضي الذي شهد وقف حرب غزة، زات حركة السفن العابرة بقناة السويس بنسبة 19 %،، موضحًا أن حصيلة الحوافز من عبور السفن التي تم تحديدها لحمولات معينة بلغت 40 مليون دولار.

واستطرد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس خسرت خلال حرب غزة على مدار عامين 12 مليار دولار رغم أنه لا علاقة لها بباب المندب أو الحرب، ورغم ذلك صمدت القناة ما جعلها تحظى بإشادة العالم.

أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
 

وتوقع أن يكون هناك عودة تدريجيًا شهرًا بعد شهر للعبور في قناة السويس حتى تعود الحركة بكامل طاقتها كالمعتاد في شهر يوليو أو أغسطس المقبلين.


وقال إن 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي قطاع غزة، مضيفا أن 10 مليار و 200 مليون دولار حصيلة قناة السويس في 2023.

وأوضح أن عن بدأت مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة، متابعا أن هذا العبور يأتي عقب الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة الحاويات العملاقة يبلغ طول السفينة 318 مترا وعرضها 40 مترا وبغاطس 14 مترا وحمولتها الكلية 82 ألف طن.


الفريق أسامة ربيع: ميرسك العالمية تجهز خطة كاملة لعبور كل سفنها من قناة السويس
ولفت أن قمة السلام في شرم الشيخ أعادت حركة العبور لقناة السويس بشكل كامل، مضيفا أن حركة الملاحة شهدت اليوم عبور سفينتي الحاويات العملاقتين CMA CGM JACQUES SAADE، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، ضمن قافلة الشمال، وسفينة CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة بلغت 154 ألف طن.

وأكد أن عن بدأت مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة، متابعا أن هذا العبور يأتي عقب الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.


وأضاف أن سفينة الحاويات العملاقة يبلغ طول السفينة 318 مترا وعرضها 40 مترا وبغاطس 14 مترا وحمولتها الكلية 82 ألف طن.


وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن شركة ميرسك العالمية بدأت بحاوية عملاقة وتجهز خطتها الكاملة لعبور كل سفنها من قناة السويس.
 

