أحمد موسى يرصد تطوير مستشفى طهطا والخدمات الطبية المتكاملة.. فيديو

رصد الإعلامي أحمد موسى جهود تطوير مستشفى طهطا والخدمات الطبية المتكاملة التي تقدمها للمواطنين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الوضع الصحي كان في السابق صعبًا، حيث كان المواطن مضطرًا للذهاب وشراء الأدوية من الخارج، بينما اليوم أصبحت المستشفيات توفر الأدوية والخدمات بشكل كامل.

وأكد أحمد موسى أن مستشفى طهطا تعمل على إجراء عمليات قلب مفتوح، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في المستشفى وفي مجال الطب بشكل عام.

وأضاف أن مركز شطورة تميز بخدماته الصحية، مؤكدًا أن الوحدة الصحية في المركز كانت مغلقة وتحتاج إلى إعادة تشغيل، لكنها اليوم أصبحت وحدة صحية متميزة في شطورة بسوهاج.

وأوضح أن هناك الآن خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطنين، لافتًا إلى أن الناس كانوا يضطرون في السابق للذهاب إلى سوهاج أو أسيوط أو القاهرة وتحمل تكاليف عالية جدًا، بينما الوضع الحالي أصبح أفضل بكثير.