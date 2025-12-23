سيارة هدية من أهالي قرية بالمنوفية للأول بمسابقة القرآن العالمية.. صور

كرم أهالي قرية طبلوها بمركز تلا في محافظة المنوفية بطل المسابقة العالمية للقران الكريم عبد الرحمن مهدي من ذوي الهمم.

وأهدي الأهالي الفائز ابن قريتهم سيارة ملاكي و10 آلاف جنيه من أبناء القرية.

واقام الاهالي احتفالية لتكريمه وممر شرفي في ليلة جمعت اهالي القرية وتصدرها الفرح وقراءه القران والابتهالات.

وعبر عبد الرحمن عن سعادته وتكريمه من اهل القرية واهدي نجاحه لوالده ووالدته كما رافقه والده الذي قابل فرحة واحتفالات الاهالي بالدموع.

وحصل الطالب عبدالرحمن مهدى خليل ، ابن قرية طبلوها بتلا على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32 فرع ذوى الهمم.

وكرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالب عبد الرحمن مهدي حيث اثني عليه وقدم له مبلغ مالي ودرع تكريم تقديرا له.