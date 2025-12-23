قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا "مش حقل تجارب" والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
سيارة هدية من أهالي قرية بالمنوفية للأول بمسابقة القرآن العالمية.. صور

كرم أهالي قرية طبلوها بمركز تلا في محافظة المنوفية بطل المسابقة العالمية للقران الكريم عبد الرحمن مهدي من ذوي الهمم. 

وأهدي الأهالي الفائز ابن قريتهم سيارة ملاكي و10 آلاف جنيه من أبناء القرية. 

واقام الاهالي احتفالية لتكريمه وممر شرفي في ليلة جمعت اهالي القرية وتصدرها الفرح وقراءه القران والابتهالات. 

وعبر عبد الرحمن عن سعادته وتكريمه من اهل القرية واهدي نجاحه لوالده ووالدته كما رافقه والده الذي قابل فرحة واحتفالات الاهالي بالدموع. 

وحصل الطالب عبدالرحمن مهدى خليل ، ابن قرية طبلوها بتلا  على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32 فرع ذوى الهمم. 

 وكرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالب عبد الرحمن مهدي حيث اثني عليه وقدم له مبلغ مالي ودرع تكريم تقديرا له. 

المنوفية محافظة المنوفية تكريم المسابقة العالمية القرآن الكريم

