أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 24-12-2025

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 57 إلى 61 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 50 إلى 56 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 170 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 980 إلى 1180 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 850 إلى 950 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 840 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 340 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 135 جنيه للكيلو