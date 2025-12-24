قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خط الدفاع عن «دونباس».. انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة سيفيرسك
حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل
سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون | تعرّف عليها
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون
«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا
البطاطس والشعير «مصري 100%».. خبراء الزراعة يزورون شركات كبرى لتطوير إنتاج التقاوي المحلية
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المُنتظمة
بعد 8 دقائق من إعلان الطوارئ.. السيناريو الأرجع لـ سقوط طائرة القادة العسكريين الليبيين
«الضباب الوردي».. ظاهرة جوية نادرة تربك البريطانيين في شرق إنجلترا | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025

آية الجارحي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء استقر عقب ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار تعاملات اليوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025.

وتراوح سعر صرف الدولار بين  47.62 جنيه و 47.38 جنيه للشراء و47.52 و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس  47.62 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

 سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة  47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية 47.59 جنيه للشراء، و47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم المصرف المتحد  47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان البنوك 

البنك الأهلي المصري 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه 

 سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الامارات دبي 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع 

