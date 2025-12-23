ينطلق مجددا.. صعود جديد في أسعار الذهب الآن

واصلت أسعار الذهب الان الارتفاع على المستويين العالمي والمحلي مسجلا مستوى قياسي جديد.

ومنذ بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستويات قياسية، مقتربة من حاجز 4500 دولار للأوقية، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة الضبابية التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتزايد إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، بالتزامن مع التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية وترقب التطورات السياسية والاقتصادية المؤثرة على حركة الاستثمار.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 25-12-2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4477 دولارا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5113 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5965 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6817 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.720 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.