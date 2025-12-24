قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المواطنين، إلى جانب عمليات المسح والتدمير المنهجي في المناطق الشرقية المصنفة باللون الأصفر داخل القطاع.

مناطق خان يونس ورفح

أوضح المراسل أن المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع تشهد عمليات نسف متكررة، ضمن تصعيد عسكري مستمر يستهدف البنية العمرانية والمناطق السكنية.

المحافظة الوسطى

وأضاف جبر أن المحافظة الوسطى لم تسلم من التصعيد، حيث تتواصل أصوات الانفجارات في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية الشمالية لمخيم البريج، نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي المستمر.

إطلاق نار كثيف

وأشار المراسل إلى أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت إطلاق نار كثيف ومتكرر من الرشاشات الثقيلة المثبتة على الآليات العسكرية الإسرائيلية، مما فاقم التوتر والخطر على السكان في المناطق المستهدفة.

غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس

