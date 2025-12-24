قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أذربيجان تبدي تحفظات على المشاركة في قوة دولية مقترحة بقطاع غزة

قوات تابعة لأذربيجان
قوات تابعة لأذربيجان
القسم الخارجي

أعرب مسؤول أذربيجاني رفيع عن شكوك بلاده بشأن الانضمام إلى قوة دولية يخطط لنشرها في قطاع غزة، في إطار خطة لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، مشيرًا إلى غموض التفويض الأممي وصعوبات داخلية تتعلق بتوفير قوات إضافية.

وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن مشاركة باكو في ما تسميه واشنطن «قوة الاستقرار الدولية» تبدو صعبة في المرحلة الحالية، موضحًا أن الولايات المتحدة تواصلت مع أذربيجان لبحث إمكانية إسهامها بقوات ضمن هذه المهمة، دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن.

النزاع مع أرمينيا 

وأوضح حاجييف، في تصريحات لصحيفة «نيكاي» اليابانية، أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر الشهر الماضي لإنشاء القوة لا يتضمن تفاصيل كافية بشأن قواعد الاشتباك في غزة، وآليات العمل، ونطاق التفويض الممنوح للقوة، وهو ما يثير مخاوف بلاده. وأضاف أن هذه الثغرات تجعل من الصعب اتخاذ موقف حاسم بشأن المشاركة.

وأشار المسؤول الأذربيجاني إلى أن بلاده كانت منخرطة في نزاع عسكري مع أرمينيا حتى عام 2023، ما يجعل من الصعب إقناع الرأي العام المحلي بحشد قوات إضافية للمشاركة في مهمة خارجية.

وكان مجلس الأمن قد وافق الشهر الماضي على قرار إنشاء القوة الدولية، وسط دعم رسمي من عدة دول، بينها مصر وتركيا وقطر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن، إلا أن التقدم العملي في تنفيذ الخطة لا يزال محدودًا.

وتهدف القوة المقترحة إلى حفظ الأمن في قطاع غزة، ونزع سلاح المنطقة، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية تمهيدًا للمرحلة المقبلة. وكانت الولايات المتحدة تأمل في بدء عمل القوة مع مطلع العام الجديد، غير أن مصادر مطلعة أفادت بتعثر الجدول الزمني.

الموقف التركي والأردني

وأسهم رفض إسرائيل قبول مشاركة قوات تركية في غزة في إحجام دول مثل أذربيجان وباكستان والسعودية وإندونيسيا عن المضي قدمًا في الالتزام بالمشاركة. 

كما استبعدت القيادة المركزية الأمريكية تركيا من قمة عقدت في الدوحة مؤخرًا، بطلب إسرائيلي، رغم أن أنقرة أعدت بالفعل لواءً عسكريًا تحسبًا لنشره في غزة.

وفي هذا السياق، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده لن ترسل قوات إلى غزة، بينما أكد مسؤول إماراتي رفيع في نوفمبر الماضي صعوبة مشاركة بلاده في الوقت الراهن، في ظل استمرار الغموض السياسي والأمني المحيط بالمهمة.

غزة تركيا أذربيجان قطاع غزة الاحتلال عملية السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

فرحة البداية لم تكتمل.. 3 أزمات تواجه المغرب قبل موقعة مالي

وسام أبو علي

عرض تركي لـ وسام أبو علي في يناير.. والفدائي يوافق

وزير الشباب والرياضة

شوبير يطالب وزير الرياضة بسرعة اتخاذ قرار ضد اتحاد السباحة بعد بيان النيابة

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد