وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم
السفير الفلسطيني: عودة 110 آلاف مواطن من مصر لغزة متوقفة بسبب القيود الإسرائيلية
أذربيجان تبدي تحفظات على المشاركة في قوة دولية مقترحة بقطاع غزة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
أخبار العالم

مصر واليونان تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف بشأن غزة

اتصال بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
علي صالح

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و"جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير الخارجية اليوناني اليوم "الأربعاء"، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتناول التطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أشادا بعمق العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، والنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات والتي توجت بانعقاد الاجتماع الأول "لمجلس التعاون رفيع المستوى" في أثينا في مـايـو ٢٠٢٥ والتوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية. 

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة.

كما سلط وزير الخارجية الضوء على الاهتمام الذي توليه مصر لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، والتطلع لمواصلة التنسيق مع اليونان في هذا الخصوص، والعمل على تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان.

وأشار إلى الحرص على متابعة حادث غرق أحد مراكب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت والذى أودي بحياة ١٤ من المواطنين المصريين، معرباً عن التطلع لمواصلة السلطات اليونانية توفير الدعم اللازم لعودة الجثامين إلى أرض الوطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية ثمن خلال الاتصال خصوصية العلاقات التي تجمع مصر واليونان وقبرص، مما أسهم في تأسيس آلية التعاون الثلاثى التي أصبحت نموذجاً لعلاقات التعاون والتكامل الإقليمي، مؤكداً التطلع لدورية انعقاد اجتماعات قمة الآلية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث. 

ونوه في هذا السياق الى التطلع لعقد الاجتماع الوزراى الثلاثى قريباً لمناقشة سبل تطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتناول الملفات الإقليمية ومن ضمنها التطورات في شرق المتوسط.

وتبادل الوزيران خلال الاتصال الرؤى إزاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها من المجلس، بما يدعم ترسيخ وقف إطلاق النار وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي "ترامب" والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

 وأشار إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية المضي في تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. 

وأدان وزير الخارجية النشاط الاستيطاني فى الضفة الغربية وحملات المستوطنين لترويع الفلسطينيين. وقد اتفق الوزيران علي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية وسرعة تحويل أموال الضرائب التي تحتجزها اسرائيل

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

