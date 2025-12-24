مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة

قال كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن القافلة الإغاثية رقم 101 انطلقت صباح اليوم من الأراضي المصرية في تمام الساعة السابعة، متجهة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القافلة تضم شحنات متنوعة من المساعدات الإنسانية، تشمل المستلزمات الغذائية الأساسية مثل الدقيق والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب مساعدات إيوائية من ملابس شتوية وأغطية وبطاطين.

وأضاف أن القافلة تحتوي كذلك على مستلزمات طبية وأدوات علاجية، بالإضافة إلى مواد خاصة بالنظافة الشخصية، ومشتقات بترولية تُستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية داخل المستشفيات، وتوفير الإنارة، وضمان استمرار عمل المخابز في قطاع غزة.

وأشار إلى أن عملية دخول المساعدات تواجه بعض العرقلة، حيث يتم رفض عدد من الشاحنات بعد إجراءات التدقيق والمراجعة من الجانب الإسرائيلي، لا سيما تلك التي تحمل الخيام الإيوائية أو بعض المستلزمات الطبية، بدعوى اعتبارات أمنية.