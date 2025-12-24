قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس تُرشد الشباب إلى أهم قيم والوسطية والاعتدال
الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس تُرشد الشباب إلى أهم قيم والوسطية والاعتدال
إيمان طلعت

شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فعاليات الموسم الثقافي لجامعة عين شمس، من خلال ندوة توعوية بعنوان: «مفهوم الحرية وضوابطها»، وذلك بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وبمركز المؤتمرات، وحضور قيادات الجامعة، ووسط ترحيب من أعضاء هيئة التدريس والباحيثن والطلاب.

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بترسيخ الوعي الفكري وتصحيح المفاهيم، وضمن جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بناء الإنسان وحماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية. 

وقد شارك في الندوة كلٌّ من الدكتور محمد عماد أبو الهدى، والدكتور سامي حجاج عبد الجواد، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تناولا مفهوم الحرية الشخصية من منظور علمي وشرعي متكامل، موضحين أن الحرية في الإسلام ليست انفلاتًا من القيم أو خروجًا عن الضوابط، وإنما هي مسئولية واعية تحفظ كرامة الإنسان، وتحقق التوازن داخل المجتمع.

كما ناقش اللقاء سلبيات مفهوم الحرية المطلقة، وما قد تفضي إليه من آثار سلبية على البنية الأخلاقية والاجتماعية، مستعرضًا عددًا من المشكلات المجتمعية المعاصرة التي تهدد كيان الإنسان واستقرار الأوطان، مثل العنف، والانتحار، والتطرف، وتعاطي المخدرات، والانحرافات السلوكية، والإلحاد؛ مؤكدين ضرورة التصدي لهذه التحديات عبر الوعي وتعزيز منظومة القيم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، تأكيدًا على دوره في تحصين الشباب فكريًّا، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وبناء وعي مجتمعي مستقر يحفظ الإنسان ويصون الأوطان.

فى سياق اخر.. واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خلال عام 2025م أداء دوره الرِّيادي في نَشْر الفكر الوسطي المعتدل وتعزيز القيم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة في مختلِف محافظات الجمهوريَّة؛ من خلال منظومة متكاملة تشمل القوافل الدعويَّة، وخُطَب الجمعة، واللقاءات المجتمعيَّة، والندوات التثقيفيَّة، والحملات والمبادرات التوعويَّة؛ بما يسهم في ترسيخ رسالة #الأزهر وتعزيز الوعي الدِّيني والفكري بين المواطنين.

وشهد هذا العام نشاطًا واسعًا للقوافل الدعويَّة؛ إذْ سَيَّر المجمع 197 قافلة متحرِّكة إلى المناطق الحدوديَّة والنائية والساحليَّة وصعيد مصر؛ لنشر الفكر الوسطي المعتدل ومواجهة الأفكار الهدَّامة، بالإضافة إلى تنفيذ 208 قوافل ثابتة شملت مدنًا مختلفة، إلى جانب 52 قافلة خُطَب الجمعة في مدينة البعوث الإسلاميَّة بالقاهرة، إضافةً إلى إطلاق 120 قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف في معظم المحافظات؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم الوسطيَّة والأخلاق.

كما غطَّت الأنشطة الدعويَّة الأخرى خُطَب الجمعة والدروس في مختلِف المؤسَّسات؛ إذْ بلغ عدد خُطَب الجمعة 140732 خطبة، والدروس في المساجد 312966 درسًا، بينما شملت اللقاءات في دُور الرعاية 24267 لقاءً، ومراكز الشرطة 16414 لقاءً، ومقرَّات الأمن المركزي 854 لقاءً، وفي السجون 3436 لقاءً، ومراكز الشباب 65378 لقاءً، وقصور الثقافة 10136 لقاءً، والمستشفيات 21021 لقاءً، والمدارس 20105 لقاءات، والمعاهد الأزهريَّة 18300 لقاءٍ، والشركات 7089 لقاءً، والمقاهي 15609 لقاءات، واللقاءات الإلكترونيَّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 16726 لقاءً، بالإضافة إلى 34831 لقاءً في وزارات ومؤسَّسات عامَّة، و51875 درسًا للسيدات، مع تضمين حملات ومبادرات توعويَّة؛ أبرزها: (صيانة عقل سلامة أمَّة)، و(أمَّة لا تقهر)، و(على مقاعد النور)، و(كلكم راعٍ)، و(حرِّر نفسك)، وغيرها من الحملات والمبادرات التي تُعزِّز الوعي الأخلاقي والاجتماعي.

الحرية المسئولة ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس أهم قيم والوسطية والاعتدال

