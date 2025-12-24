انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة

كشفت 6 ساعات من معاينة نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، لمسرح عقار إمبابة المنهار عن تفاصيل الحادث وملابساته كاملة، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 والبحث عن 8 مفقودين.

وانتقل فريق كامل من نيابة شمال الجيزة الكلية، ترأسه المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، وضم كلا من أبو الفضل الضبع وأمين اللبان وزياد أشرف وعبد الله فرغل، وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة، لإجراء المعاينة والاستماع لأقوال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وأسفرت المعاينة عن انهيار العقار رقم 37 انهيارا كليا، إضافة إلى انهيارين جزئيين في العقارين رقمي 33 و35، حيث أصيبا بتصدعات وشروخ نتيجة انهيار العقار المنكوب وحدث بهما انهيار جزئي.

وكشفت التحقيقات أن العقار رقم 37 مكون من أرضي و4 طوابق كانت تقطن به 5 أسر، بينما كان العقاران 33 و35 غير مأهولين بالسكان، وتبين أن العقار المنكوب لم يكن صادر له أية قرارات إزالة أو ترميم من محافظة الجيزة.

وصرحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار شريف فتحي، المحامي العام الأول، بدفن جثماني ضحيتين من ضحايا انهيار عقار إمبابة بعد انتشال جثمانيهما من أسفل الأنقاض.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، أن الحادث أسفر حتى الآن عن استخراج جثتي متوفيين لرجل عمره 55 عاما وصبي عمره 17 عاما إضافة إلى 7 مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، تم توقيع الكشف الطبي الظاهري على جثماني المتوفين وإجراء مناظرة لهما لإثبات الإصابات وصرحت النيابة بدفنهما.

وأضافت التحقيقات أن ما زال مفقودا حتى الآن حوالي 8 أشخاص تعكف فرق الإنقاذ على الوصول إلى أماكنهم أسفل الأنقاض، حيث تستمر أعمال البحث منذ أمس، الثلاثاء، حتى اليوم، الأربعاء.

وشهدت منطقة إمبابة انهيار عقار من 5 طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا بانهيار عقار بمنطقة إمبابة، وجه اللواء محمد مجدى أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

تبين من الفحص انهيار عقار مكون 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة، وانتقلت قوات الإنقاذ البرى عمليات رفع الأنقاض للبحث عن أى ضحايا أو مصابين من سكان العقار، ولا تزال عمليات البحث جارية، حيث تمت الاستعانة بمعدات محافظة الجيزة ومسئولى حى إمبابة.