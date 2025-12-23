7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار

كشفت مصادر عن تطورات حالة مصابي انهيار عقار إمبابة حيث تبين أنه تم انتشال 7 مصابين من أسفل الأنقاض ونقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن المصابين 3 سيدات و 4 رجال غادر أحدهم المستشفى على مسؤوليته الخاصة كونه بصحة جيدة و5 حالات أخرى حالتهم مستقرة والحالة السادسة لسيدة تعاني من نزيف في العين ويتم تجهيزها لنقلها إلى مستشفى المطرية فيما أعدت المستشفى أماكن لسيدة وأطفالها مازالوا أسفل الأنقاض.

ويواصل رجال الإنقاذ البري من قوات الحماية المدنية بالجيزة البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار.

وأشارت التحريات إلى فقدان سيدة وأطفالها الثلاثة أسفل الأنقاض ومازالت عمليات البحث عنهم جارية بمعاونة أهالي المنطقة.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث الجيزة أن حوالي قرابة 15 شخص كانوا متواجدين داخل عقار إمبابة المنهار ويتم البحث عنهم أسفل الأنقاض الآن بواسطة رجال الإنقاذ البري.

وشهدت منطقة إمبابة انهيار عقار من 5 طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا بإنهيار عقار بمنطقة إمبابة، وجه اللواء محمد مجدى أبوشميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

تبين من الفحص إنهيار عقار مكون 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة وتجري قوات الإنقاذ البرى عمليات رفع الانقاض للبحث عن أى ضحايا أو مصابين من سكان العقار و لازالت عمليات البحث جارية حيث تم الإستعانة بمعدات محافظة الجيزة و مسئولى حى إمبابة